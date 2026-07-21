Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов в беседе с ТАСС оценил объем памяти человеческого мозга примерно в 2,5 петабайта — это около 2,5 миллиона гигабайт. Для наглядности он сравнил такую емкость с двадцатью тысячами смартфонов, каждый из которых оснащен 128 гигабайтами памяти.

По его словам, в мозге содержится от 19 до 100 миллиардов нейронов — основных клеток нервной системы, которые генерируют и передают импульсы с помощью электрических и химических сигналов. Именно эти клетки формируют сложные нейронные сети, обеспечивающие работу мышц, внутренних органов, а также отвечающие за мышление и память.