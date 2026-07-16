Вдвое легче Земли и по соседству: что узнали ученые о планете, на которой может быть жизнь

Экзопланета GJ 3378b, расположенная всего в 25 световых годах от Земли, оказалась вдвое легче, чем считалось, и попала в список самых перспективных кандидатов на наличие жизни. Новое исследование пересмотрело прежние расчеты: раньше предполагалось, что массивный мир обречен на плотную атмосферу и чудовищную гравитацию, исключающие шансы на биосферу, но теперь выяснилось, что масса планеты составляет лишь половину земной, передает iTCrumbs.ru ⁠.

GJ 3378b обращается в обитаемой зоне красного карлика, где температурные условия теоретически допускают существование жидкой воды на поверхности. Авторы работы подчеркнули, что 25 световых лет по меркам Млечного Пути, простирающегося на 100 тысяч световых лет, — это ближайшее соседство. Теперь ключевой вопрос — есть ли у планеты атмосфера, достаточно ли она плотна, чтобы защищать поверхность от жесткого излучения родительской звезды, и каково там давление. В астрономической среде продолжаются споры о том, могут ли системы красных карликов вообще быть пригодными для жизни: эти звезды нестабильны, часто вспыхивают, а их обитаемые зоны расположены так близко к светилу, что планеты постоянно подвергаются бомбардировке излучением, способным сдуть атмосферу. К тому же гравитационное влияние, скорее всего, привело к приливному захвату — одна сторона всегда обращена к звезде, другая погружена в вечный холод.