Вечная мерзлота и вакуум: ученые предложили спрятать сверхточные лазеры в темных кратерах Луны

Исследователи выдвинули идею разместить сверхстабильную лазерную систему в постоянно затененных кратерах у южного полюса Луны. Эти области практически лишены солнечного света, а температура там способна опускаться примерно до 50 кельвинов. По мнению ученых, экстремальный холод и почти полный вакуум сводят к минимуму тепловые и механические помехи, которые на Земле ограничивают точность приборов.

Луна лишена атмосферы и обладает низкой сейсмической активностью, что делает ее идеальной площадкой для высокоточных измерений. Охлаждение до сверхнизких температур позволит кремнию сохранять стабильные размеры и дополнительно улучшит точность системы. Сверхстабильный лазер, как полагают авторы идеи, способен стать основой лунного стандарта времени и системы навигации, а также пригодится для посадки аппаратов и создания высокоточной связи между Землей и Луной. В перспективе подобные системы смогут помочь в изучении гравитационных волн и других фундаментальных явлений.