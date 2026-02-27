Венера, Сатурн и Юпитер: как увидеть настоящее космическое шоу 28 февраля

Москвичи, рассчитывавшие 28 февраля увидеть эффектный парад из восьми планет, будут разочарованы. Как сообщила агентству « Москва » старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко, на вечернем небе невооружённым глазом можно будет рассмотреть лишь три из них.

По словам учёного, планеты действительно расположатся близко друг к другу, однако большинство окажутся слишком низко над горизонтом для комфортного наблюдения. Кроме того, чёткого выстраивания в одну линию не произойдёт.

Сразу после заката жители столицы смогут увидеть Венеру, Сатурн и Юпитер. Венера появится на западе и будет заметна в первый час после захода солнца. Немного выше неё окажется Сатурн, похожий на бледную жёлтую звезду. Юпитер, расположенный восточнее, можно наблюдать на протяжении всей ночи. Для лучшего обзора Кравченко рекомендует выбирать открытые пространства вдали от плотной застройки.