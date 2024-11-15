Виртуальный второй пилот может появиться в России через шесть лет

В начале развития авиации пилоты управляли самолетом, ориентируясь по карте, компасу, однако на сегодняшний день разрабатываются технологии с ИИ, способные улучшить анализ данных, точнее прогнозировать погоду и оптимизировать маршруты. Так, в нашей стране планируют ввести виртуального второго пилота к 2030 году. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По данным Московского авиационного института, современные самолеты обмениваются информацией в реальном времени, собирают и анализируют информацию о своей работе и внешних условиях. Системы с нейросетью помогают прогнозировать поломки и улучшать обслуживание. Кроме того, нейросеть применяется для точного прогноза погоды, на земле помогает в организации рейсов, что сокращает расходы авиакомпаний.

Уточняется, что при этом активно развиваются технологии повышения безопасности: разрабатываются системы контроля за действиями пилотов, которые могут автоматически предотвратить аварии, если поведение экипажа станет опасным. Также авионика становится более экологичной. Новые технологии помогают снижать расход топлива, выбросы углекислого газа и выбирать экономичные маршруты.

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