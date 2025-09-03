Визит Путина в Китай совпал с рекордной за 60 лет жарой

Визит президента России Владимира Путина в Китай совпал с исключительным природным явлением — рекордной жарой, установившейся на территории Поднебесной.

Согласно данным, опубликованным на сайте метеорологического управления КНР, средняя температура в стране за период с июня по август 2025 года достигла показателя в 22,31 градуса Цельсия. Это является абсолютным рекордом за все время наблюдений, которые ведутся с 1961 года.

Наиболее серьезно аномальная жара проявилась в западных и центральных регионах Китая. Максимальные температуры были зафиксированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и провинциях Шэньси, Хэнань, Шаньси и Шаньдун.

Отдельный абсолютный рекорд был установлен в городе Ханчжоу, где в августе наблюдалось 29 последовательных дней с температурой, превышающей все допустимые климатические нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд раскрыл, стоит ли ждать бабьего лета в Москве и Подмосковье.