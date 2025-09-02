Синоптики раскрыли, стоит ли ждать бабьего лета в Москве

Столичный регион в начале сентября наслаждается аномально теплой погодой, больше характерной для августа. Температура в выходные достигнет 21–26 градусов, что существенно выше климатической нормы первого осеннего месяца. Однако эксперты поясняют, что этот период еще нельзя назвать бабьим летом — для него требуется предварительное похолодание и ненастье, которых пока не было. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркивает, что погода еще не перешла в осенний режим. Отсутствие резкого температурного перепада между августом и сентябрем означает, что лето фактически продолжается. При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин обещает, что теплая погода продержится практически весь месяц, включая третью декаду, когда можно ожидать классическое бабье лето.

После кратковременного похолодания 2 сентября уже в среду столбики термометров поднимутся до 19–22 градусов, а к выходным температура достигнет 21–26 градусов. Ветер ослабнет, атмосферное давление стабилизируется, что создаст комфортные условия.

Итогом станет теплый и сухой сентябрь, который превысит климатическую норму по температуре и недоберет осадков. Жителям столицы стоит наслаждаться продолжением лета, но быть готовыми к традиционному бабьему лету позже — когда погода пройдет через необходимый цикл похолодания и последующего потепления.

