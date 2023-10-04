ВКС РФ обеспечили 16 пусков ракет в 2023 году

ВКС РФ за 2023 год провели 3 пуска ракет «Союз-2» и обеспечили 13 запусков ракет космического назначения с выводом на орбиту более полусотни спутников. Соответствующее заявление сделали в российском Минобороны в среду, передают РИА Новости .

В ведомстве сообщили о том, что с плесецкого космодрома было произведено 3 запуска ракет с 3 военными космическими аппаратами. За год было проведено 13 запусков с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, на орбиту планеты было выведено 55 аппаратов, сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается также, что за 2023 год, дежурные силы наземного комплекса произвели более чем 400 тысяч сеансов по управлению более чем двумя сотнями спутников.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день, в воинских частях используется более трехсот средств по управлению подобными аппаратами.