Владимир Путин: наука — это основа основ технологического развития России

Наука является основой технологического развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, важно повысить уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Для этого следует определить конкретные параметры повышения зарплат и с сентября внедрять их в пилотном режиме.

«Потребуются дополнительные ресурсы. По предварительным подсчетам, в этом году полтора миллиарда, потом четыре с половиной. Эти деньги у нас тоже подсчитаны», - сказал лидер.

Он отметил, что Россия приглашает к сотрудничеству ученых со всего мира для работы на научных установках класса «мегасайенс», и призвал в два раза увеличить вложения государства и бизнеса в исследования, чтобы к 2030 году довести их долю до двух процентов ВВП.

Также президент поручил увеличить долю высокотехнологичных продуктов на рынке. Он подчеркнул, что стране важно добиться технологического суверенитета в сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики. До 2028 года для высокотехнологических отраслей нужно подготовить около миллиона специалистов.

Лидер добавил, что к 2030 году Россия должна стать одним из лидеров по числу промышленных роботов. По его словам, автоматизация промышленных мощностей позволит повысить производительность труда на фоне текущих демографических вызовов.

Кроме того, глава государства поручил ускорить запуск специального механизма первичного размещения акций компаний, которые работают в приоритетных высокотехнологичных направлениях.