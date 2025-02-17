ВНИИФТРИ удалось вернуть пятерых ведущих ученых-физиков, уехавших в 90-е

Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть пятерых ведущих экспертов в области координатно-временных измерений, которые уехали за границу в 1990-е годы, сообщил гендиректор института Сергей Донченко в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что коллектив института пополнился молодыми специалистами, а также удалось вернуть ученых из Японии, Франции, Германии и Италии, которые на протяжении всех этих лет находились на переднем крае разработок.

По словам Донченко, возвращение специалистов сыграло важную роль в том, что Россия в 2023 году сделала самый значительный вклад в установление международной шкалы времени.

Гендиректор отметил, что все вернувшиеся эксперты увидели, какое внимание уделяется на родине развитию их сферы деятельности, а также у каждого были личные причины для возвращения.

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