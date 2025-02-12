Археологи обнаружили самую древнюю в мире 3D-карту во Франции

В глубине пещеры Сегоньоль 3, находящейся в южной части Франции, археологи выявили наиболее древнюю в мире 3D-карту. Ученые оценивают ее возраст примерно в 13 тысяч лет. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что данное открытие заставляет пересмотреть взгляды на интеллектуальные способности людей, живших в эпоху нижнего палеолита.

Отмечается, что в ходе археологических работ участок пола внутри пещеры был искусственно модифицирован с целью создать миниатюрную копию окружающего природного рельефа. Поверхность пола содержит тщательно вырезанные каналы, впадины и возвышенности, в точности повторяющие реальные речные системы, дельты и холмы, находящиеся неподалеку. Подобное внимание к деталям говорит о высоком уровне восприятия и абстрактного мышления у древних людей.

По мнению ученых, указанные трехмерные элементы могли выполнять не только картографическую функцию, а также и служить для наблюдения за движением воды. Во время дождей потоки стекали по созданным каналам, что давало возможность древним людям изучать поведение воды и даже использовать это знание при охоте или в ритуалах.

Ранее сообщалось, что у берегов Португалии нашли около 250 затонувших кораблей с сокровищами.