Врач, который пытался спастись и сохранил инструменты: находка в «Саду беглецов»

Спустя более шести десятилетий после раскопок ученые наконец установили профессию одного из погибших при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Как сообщили в Археологическом парке Помпеи, новые исследования материалов, обнаруженных в районе Орто деи Фуджиаски — так называемого «Сада беглецов», — показали, что жертва, скорее всего, была врачом.

Ключом к разгадке стал небольшой предмет, скрытый внутри гипсового слепка тела, найденного еще в 1961 году во время раскопок под руководством Амедео Майури. Специалисты изучили личные вещи погибшего: шкатулку из органического материала с металлическими элементами, мешочек с бронзовыми и серебряными монетами, а также набор предметов, напоминающий медицинскую аптечку. Рентген и компьютерная томография позволили обнаружить внутри футляра сланцевую таблетку для приготовления лекарств или косметических составов и металлические инструменты, которые могли использоваться в хирургии.

Исследование проводилось с применением искусственного интеллекта, трехмерной реконструкции и компьютерной томографии, что позволило изучить содержимое без повреждения артефактов. Директор археологического парка Габриэль Цухтригель отметил, что врач, вероятно, пытался спастись, сохранив при себе инструменты профессии, чтобы начать новую жизнь в другом месте и продолжать помогать людям.