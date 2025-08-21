Время решает: в России научились выявлять опасную инфекцию за полтора часа
Роспотребнадзор: ученые создали тест на выявление бруцеллеза за 90 минут
Фото: [unsplash.com]
Ученые создали экспресс-тест, выявляющий опасную инфекцию меньше чем за два часа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Российские ученые разработали экспресс-тест для выявления бруцеллеза — опасной инфекции, передающейся от животных к человеку. Новая система позволяет диагностировать заболевание всего за 90 минут с высокой точностью.
Разработка специалистов института «Микроб» решает проблему своевременного обнаружения болезни, симптомы которой часто схожи с другими заболеваниями. Раньше сложности с диагностикой могли приводить к позднему началу лечения.
Тест-система создана в рамках федерального проекта, направленного на совершенствование методов обнаружения и предотвращения биологических угроз. Новая разработка позволит быстрее выявлять случаи заражения и принимать необходимые меры.
