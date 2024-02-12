Второй Форум будущих технологий пройдет в столице 13–14 февраля. Это ключевое мероприятие в России для представления самых передовых научных решений и технологий.

В 2023 году Форум открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны, которые позволят России соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство.

Форум будущих технологий в 2024 году призван стать катализатором развития новых наукоемких областей, пролить свет на перспективы науки, показать новые индустрии и сформировать образ технологического будущего страны. Форум сфокусируется на будущем медицины и соберет вместе представителей органов власти, бизнеса, ученых, врачей, экспертов и ведущие СМИ, чтобы обсудить основные задачи в области развития современных технологий, включая биомедицинские и нейротехнологии.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, Госкорпорация «Росатом», Правительство Москвы. Генеральный партнер – Сбербанк. Стратегический партнер – Группа «Россети». Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Партнеры: РЖД, Фонд «Сколково». Партнер деловой программы – «Р-Фарм».

Форум станет площадкой для формирования будущего здравоохранения и предоставит уникальную возможность внести свой вклад в его эволюцию. В программу мероприятия войдут тематические блоки по развитию и применению передовых технологий в медицине, а также обсуждение ключевых аспектов внедрения биомедицинских и нейротехнологий в различных сферах. В рамках выставочной экспозиции будут представлены инновационные разработки и решения в области генетических и биотехнологий, нейротехнологий, программы с использованием возможностей искусственного интеллекта, а также проекты в области регенеративной медицины и биологической безопасности.