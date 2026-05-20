Вулканические газы вместо вечного покоя: российские ученые нашли в лунном грунте то, чего там быть не должно

Российские исследователи, изучив образцы лунного грунта, доставленные китайской станцией «Чанъэ-5», обнаружили микроскопический обломок магнетита — минерала, который крайне редко встречается на Луне. Как сообщает Минобрнауки России, находка заставляет переосмыслить геологическую историю спутника Земли и ставит под сомнение представление о нем как о полностью потухшем небесном теле.

По мнению ученых, образование магнетита, окисленного минерала, вероятнее всего, происходило при участии разреженной газовой среды, что указывает на существование в прошлом фумаролов — источников вулканических газов — в районе посадки аппарата. Авторы работы считают, что фумарольные процессы могли способствовать формированию месторождений полезных ископаемых. Эти данные важны не только для фундаментальной науки, но и для планирования освоения Луны, поскольку использование местных ресурсов способно значительно снизить необходимость доставки материалов с Земли. В исследовании также представлены изображения частиц магнетита, подчеркивающие уникальность геологических процессов, когда-то протекавших на спутнике.