Вулканы против льда: гарвардские геологи объяснили, как жизнь пережила 56 миллионов лет самого сурового оледенения

Исследователи из Гарвардского университета поставили под сомнение классическую теорию «Земли-снежка», согласно которой в эпоху Стуртовского оледенения наша планета была полностью закована в километровый лед от полюсов до экватора. Статья с новыми выводами опубликована в журнале PNAS.

Стуртовское оледенение началось около 717 миллионов лет назад и длилось 56 миллионов лет. Модель сплошного ледяного панциря давно входила в противоречие с геологическими находками и с самим фактом выживания аэробных организмов, нуждающихся в кислороде. Новая работа предлагает разгадку: вулканы выбрасывали в атмосферу углекислый газ, из-за чего планета периодически прогревалась, и во льду образовывались временные «окошки» открытой воды. Именно эти оттепели давали кислороду проникать в океан и поддерживать жизнь.

Основой для выводов стал анализ древних осадочных пород, найденных в Канаде и Австралии. Ученые выявили слои, которые могли сформироваться исключительно в условиях жидкой воды и активных течений. Это означает, что Стуртовский период был не одной бесконечной зимой, а чередой экстремальных климатических качелей. Регулярные оттаивания служили своего рода «вентиляцией» для планеты, не давая концентрации кислорода в атмосфере упасть до критических значений и уничтожить предков современных животных.

Работа гарвардских геологов не только помогает понять прошлое Земли, но и дает ключ к более точному прогнозированию современных климатических изменений.