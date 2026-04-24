«Вымирание людей ударило по цветам»: как эпидемия чумы в XIV веке неожиданно сократила флористическое разнообразие

Британские ученые под руководством Джонатана Гордона из Йоркского университета провели масштабное исследование, которое переворачивает привычные представления о том, как демографические катастрофы влияли на природу. Проанализировав данные о пыльце растений за последние две тысячи лет, собранные в разных уголках Европы, они пришли к выводу, что трагические события XIV века — Великий голод 1315–1317 годов и последовавшая за ним эпидемия Черной смерти 1347–1353 годов — привели не к расцвету дикой природы, а к заметному спаду флористического разнообразия. Результаты работы опубликованы в журнале Ecology Letters.

Долгое время существовало две противоположные гипотезы о том, что происходит с растительностью на заброшенных полях. Согласно первой, после ухода человека биоразнообразие должно было резко возрасти и оставаться высоким. Согласно второй, флористическое разнообразие, напротив, должно было снизиться из-за утраты мозаичных ландшафтов, создаваемых сельскохозяйственной деятельностью. Исследование показало, что реализовался второй сценарий. Ученые обнаружили, что в тех регионах, где после массового вымирания населения произошло резкое сокращение посевных площадей, примерно с 1300 года начало снижаться и разнообразие пыльцы других растений. Минимум этого показателя пришелся приблизительно на 1450 год, после чего началось постепенное восстановление. При этом на заброшенных угодьях показатели обилия и разнообразия пыльцы приблизились к значениям, характерным для районов, где сельское хозяйство не велось вовсе.

Авторы работы также выявили любопытную закономерность: оптимальный уровень лесистости для максимального флористического разнообразия составляет около 40 процентов. Когда лес занимает менее 30 процентов территории, разнообразие растений увеличивается по мере роста площади лесов. Если же доля деревьев превышает 50 процентов, разнообразие начинает снижаться. Эти выводы хорошо согласуются с идеей о том, что именно территории с умеренным антропогенным влиянием являются местами с наиболее высоким уровнем биоразнообразия.