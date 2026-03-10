Загадка марокканских гор: найдены следы жизни, которой «не могло» быть

Международная группа ученых сделала неожиданное открытие в горах Высокого Атласа (Марокко). Изучая окаменевшие рифы в долине Дадес, которые миллионы лет назад покоились на дне океана, они наткнулись на аномалию. Ученая Мартиндейл, поднимаясь по слоям породы, заметила на поверхности не только типичные знаки ряби от течений, но и странные миниатюрные складки.

Эти структуры (гребни высотой в несколько миллиметров или сантиметров) — характерный признак древних бактериальных пленок, или матов. Проблема в том, что обычно они не сохраняются: донные животные быстро разрушают их, перепахивая осадок. Именно поэтому такие отпечатки чаще всего встречаются в породах старше 540 млн лет — до появления активных «копателей».

Однако находка в Марокко оказалась куда моложе (около 180 млн лет) и залегала в турбидитах — породах, сформированных мощными мутьевыми потоками на глубинах от 180 метров. В этом месте царит вечная тьма, что исключает версию о фотосинтезирующих водорослях, которым нужен свет.

Чтобы разгадать загадку, команда провела химический анализ. Под складками обнаружился повышенный уровень углерода — маркер былой биологической активности. Сравнение с современными экосистемами подсказало ответ: скорее всего, складки оставили хемосинтетические бактерии. Они живут в кромешной тьме, получая энергию из химических реакций.

Исследователи полагают, что в перерывах между сходами подводных лавин эти микробы заселяли поверхность дна, формируя маты. Обычно новые потоки их уничтожали, но в редких случаях пленка успевала покрыться осадком и окаменеть, сохранив для науки удивительное свидетельство глубоководной жизни. Работа была опубликована в журнале Geology.

