«Загадочный кубоголовый череп»: мексиканские археологи раскрыли тайну древней деформации

Мексиканские археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) завершили исследование необычной антропологической находки — человеческого черепа прямоугольной формы, передает портал rznonline.ru.

Останки, обнаруженные в археологической зоне Балкон-де-Монтесума в штате Тамаулипас, принадлежали мужчине старше сорока лет, жившему в период между 400 и 900 годами нашей эры.

Ученые установили, что необычная форма черепа стала результатом преднамеренной деформации, проведенной в раннем детском возрасте.

Исследователи столкнулись с редким типом модификации, который ранее не встречался среди представителей культуры уастеков, населявших этот регион. Специальные плоские элементы крепились таким образом, что в процессе роста череп приобретал выраженную кубовидную форму.

Изначально археологи предполагали, что методика деформации могла быть заимствована у племен юго-восточных районов Мексики. Однако анализ показал, что эта практика развилась самостоятельно и не имела прямых аналогов в регионе. Открытие свидетельствует о культурной уникальности древнего населения Тамаулипаса.

В мезоамериканских культурах преднамеренная деформация черепа была широко распространенным явлением. Различные формы модификации служили важным элементом социальной и этнической идентификации.

По характерным особенностям деформации и украшениям можно было определить принадлежность человека к определенной социальной группе или слою общества.

Хотя различные культуры использовали разные приемы для изменения формы черепа — деревянные доски, специальные шапочки, колыбели особой конструкции — найденный в Тамаулипасе образец представляет собой уникальный пример, не имеющий прямых аналогов среди известных мезоамериканских находок.

