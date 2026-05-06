Заглянуть под кожу без рентгена: томские радиофизики придумали, как диагностировать рак радиоволнами

Ученые Томского государственного университета вплотную подошли к созданию прибора, который сможет находить опухоли и исследовать внутренние органы, не причиняя человеку ни малейшего вреда. В отличие от рентгена, их устройство будет использовать безопасные для здоровья радиоволны, сообщает пресс-служба ТГУ.

До недавнего времени считалось, что высокочастотное радиоизлучение не способно проникнуть сквозь кожу: волна слишком быстро затухает в тканях и не добирается до глубоких участков. Именно поэтому с его помощью никогда не исследовали внутренние органы. Однако коллектив радиофизиков обратил внимание на любопытное явление в так называемом скин-слое.

По словам профессора ТГУ Владимира Якубова, этот слой, в котором волна резко ослабевает, формируется не сразу, а на некотором расстоянии от источника — на границе ближней зоны. И если в антенной технике ближнюю зону обычно стараются уменьшить, поскольку она бесполезна для связи и радиолокации, то для медицинской диагностики она оказалась ключевой.

Физика процесса такова: в поглощающей среде, которой является человеческий организм, волна начинает полноценно распространяться как раз за пределами скин-слоя. Регулируя размер ближней зоны, исследователи планируют довести скин-слой сначала до границы кровеносных сосудов — это глубина в полсантиметра–сантиметр, — а затем и до уровня возможных опухолей, расположенных на десятках сантиметров от поверхности.

Механизм диагностики будет строиться на нескольких частотах излучения, которые позволят контролировать границы ближней зоны. Отражаясь от органа или новообразования, волны принесут обратно информацию о внутреннем состоянии пациента, и врачи смогут обнаружить болезнь на ранней стадии. Первые результаты ученые обещают получить уже через год.

Помимо диагностики, устройство в перспективе можно будет использовать для лечения — прицельно воздействуя радиоволнами на пораженный участок. Кроме того, разработка найдет применение в геолокации, археологии и экологии. Исследование ведется на базе радиофизического факультета и Сибирского физико-технического института при поддержке фонда имени Д.И. Менделеева.