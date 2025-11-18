Затонувшая тайна Великих озер: в глубинах Онтарио найден корабль-призрак XIX века

На дне озера Онтарио канадские археологи раскрыли вековую тайну, ранее относившуюся к «неопознанным аномалиям». Объект, впервые обнаруженный в 2017 году, десятилетие числился в архивах как загадка.

Изначальная версия, что это затонувшая в 1917 году шхуна Rapid City, не подтвердилась. Погружение на стометровую глубину показало: корабль гораздо древнее. Его сохранность поразила ученых — мачты стоят вертикально, уцелели такелаж, палубные конструкции и перила, что является исключительной редкостью.

Анализ выявил характерные черты середины XIX века: канатный такелаж, архаичный брашпиль и отсутствие штурвала. Эти детали указывают на более раннюю эпоху.

Судно, вероятно, затонуло на 50-100 лет раньше предполагаемого и могло участвовать в строительстве Уэллендского канала в 1850-х. Теперь эта находка проливает свет на малоизученный период истории судоходства Великих озер, а его точная идентификация — дело ближайшего будущего.

Ранее сообщалось о том, что археологи в Ондалснесе ищут подтверждение существования средневековой церкви.