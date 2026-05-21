В Подмосковье установили около 4,5 тыс. знаков ограничения скорости

С начала года на региональных трассах появилось около 4500 новых знаков, ограничивающих скорость движения до 20, 40, 50 и 70 км/ч. Инициатива реализована в 47 городских и муниципальных округах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Цель — снизить аварийность и сделать дороги безопаснее для всех участников движения, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора анализируют аварийные и потенциально опасные участки, уделяя особое внимание подъездам к пешеходным переходам за пределами населенных пунктов. Новые знаки устанавливают как непосредственно возле переходов, так и рядом с «лежачими полицейскими». Это дает водителям возможность заранее снизить скорость — еще до приближения к потенциально опасному участку. Первые результаты уже заметны: в марте зафиксировано снижение числа наездов на пешеходов, что подтверждает эффективность принятых мер.

Наибольший объем работ выполнен в 7 округах региона. В Дмитровском округе смонтировали 315 знаков, в Домодедове установили 242 знака, в Коломне разместили 233 знака, в Истре — 229 знаков, в Сергиево‐Посадском — 192 знака, в Шатуре - 186, в Орехове‐Зуеве — 182.

