Старый долг бандитского сына: в Кургане осудили наследника лидера ОПГ за убийство 14 лет спустя

Спустя почти полтора десятилетия криминальный хвост догнал наследника одного из самых влиятельных авторитетов 90-х. В Кургане суд вынес приговор Артуру Князеву — сыну лидера ОПГ — за убийство из хулиганских побуждений и серию вымогательств. Мотивы злодеяния оставались неизвестны целых 14 лет. Об этом сообщает Lenta.ru.

Областной суд Кургана поставил жирную точку в деле, которое тянулось с начала 2010-х. Артур Князев, чей отец Андрей Князев возглавлял в 90-е годы группировку «Локомотив», признан виновным по трем тяжким эпизодам. Среди них — убийство из хулиганских побуждений, а также два случая вымогательства, совершенных группой лиц и организованной группой.

История тянулась годами, но следствие все же докопалась до истины. 14 лет назад, в 2012 году, наследник авторитета расправился с жертвой на почве хулиганских побуждений. Мотивы преступления долго оставались тайной, но правоохранители собрали неопровержимые доказательства.

Суд приговорил Князева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Раскаяния или снисхождения потомок легендарной ОПГ не дождался. Приговор ужесточила и серия эпизодов с вымогательством, которые также вменили фигуранту.

