Итоги конкурса «Оживший кадр»: школьники Наро-Фоминска воссоздали военные кадры без фотошопа — только костюмы и креатив

В подмосковном Наро-Фоминске в среду, 20 мая, подвели черту под творческим состязанием «Оживший кадр». Юным участникам предстояло решить непростую задачу: выбрать старый снимок времен войны, фотографию из домашнего архива либо стоп-кадр из фильма о Великой Отечественной и воспроизвести его без помощи графических редакторов. В ход шло все: костюмы, антураж, правильно поставленный свет и искренние эмоции — лишь бы результат оказался как можно ближе к оригиналу.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала отбор устроили в каждой школе округа, затем 104 работы вышли в муниципальный тур, где 27 из них признали победителями. Однако за каждой такой реконструкцией стоит нечто большее, чем просто участие. Это и семейная память, и личная история, и попытка прочувствовать эпоху, о которой современные дети знают лишь из рассказов старших и книг.

Особенно ярко проявили себя ученики 2 «С» класса Наро-Фоминской школы № 7. К съемкам они готовились всем классом и до того увлеклись темой, что решили пересмотреть легендарную киноленту «В бой идут одни старики».

Братья Егор и Роман Гавриловы обратились к семейным архивам. Вместе с мамой они изучали снимки прадеда Григория Петровича Камышана. Он прошел всю войну, встретил на фронте будущую супругу Анну Лукиничну, а Победу встретил в Берлине. Сегодня потомки бережно хранят память о них — в том числе воссоздавая те самые фронтовые фотографии.

Выбранные сюжеты оказались самыми разными. Яромира с сестрой перевоплотились в героинь ленты «Жила-была девочка», которая рассказывает о блокадном Ленинграде. Сережа вместе с папой-офицером «оживили» сцену из знаменитых «Офицеров». А Тимофей Горелов с сестрой Яной воспроизвели кадр из фильма «Жди меня домой».

«Такие конкурсы помогают воспитать в наших детях уважение к истории, благодарность к ветеранам и понимание того, что память о войне — не в словах, а в сердце. Когда ребенок сам надевает гимнастерку, берет в руки портрет прадеда или воссоздает кадр из военной хроники, он становится частью истории — своей семьи, своей страны», — отметила заместитель главы округа Светлана Малыхина.

Лучшие конкурсные работы теперь можно увидеть в фойе Центрального дворца культуры «Звезда». Выставка открыта для всех желающих (0+).