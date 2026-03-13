Затонувшие сокровища Птолемаиса: археологи раскрывают тайны морского дна у ливийского берега

Группа польских археологов совершила поразительное открытие у берегов древнего города Птолемаиса в Ливии. Исследователи обнаружили то, что можно назвать настоящим «кладбищем кораблей» — более чем стометровую полосу морского дна, усеянную фрагментами судов, грузов, якорями и амфорами. Эта находка может перевернуть представления о торговых путях и морских катастрофах в древнем Средиземноморье.

Тысячелетия на дне

Подводный участок, расположенный в нескольких километрах к востоку от древней гавани, содержит артефакты, датируемые античностью. Руководитель исследовательского проекта Петр Яворский пояснил, что распределение находок на протяжении более 100 метров ясно указывает: это не останки одного корабля. По его словам, здесь затонуло несколько судов, вероятно, попадавших в беду при подходе к некогда процветающему порту.

Работы велись археологами и водолазами Варшавского университета под руководством профессора Бартоша Контны. Они возобновили исследования в 2023 году после 13-летнего перерыва, вызванного гражданской войной в Ливии. Ученые обследовали как древнюю гавань, так и прибрежные воды примерно в четырех километрах к востоку.

Что нашли под водой

Исследователи обнаружили древние колонны, следы затопленных дорог, многочисленные якоря и инструменты для изучения морского дна. Среди самых интригующих находок — фрагмент римских весов (эквипондиум) из бронзы в форме женской головы, заполненный свинцом. Также поднято множество амфор — керамических сосудов для вина, масла и зерна. В одной из них, возможно, сохранились следы закристаллизованного вина, образцы сейчас анализируют в лаборатории.

Изменения окружающей среды сыграли ключевую роль в затоплении частей портовой инфраструктуры. Повышение уровня моря и смещения береговой линии из-за землетрясений затопили участки древней гавани.

Тайны на суше

Параллельно другая группа археологов вела раскопки на акрополе Птолемаиса, расположенном на плато в 300 метрах над уровнем моря. Там обнаружили неизвестную ранее дорогу для колесного транспорта, ведущую к вершине. Открытие удивило ученых. Также нашли остатки сторожевых башен, возможно, часть оборонительной системы. Вдоль дороги обнаружили римский дорожный указатель с греческой надписью, предварительно датируемый первой половиной III века н. э. — временем правления династии Северов.

На месте работают реставраторы из Академии изящных искусств в Варшаве, каталогизирующие и восстанавливающие древние фрески, включая византийские настенные росписи.

Взгляд в будущее

В 2026 году польские исследователи отметят 25-летие археологических работ в Ливии. Большая часть древнего города — как на суше, так и под водой — остается неизученной. Недавно обнаруженная зона кораблекрушений может стать объектом долгосрочных исследований. Археологи убеждены: Птолемаис хранит еще множество секретов.