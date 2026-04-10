Женщина с тремя аутоиммунными болезнями выздоровела после CAR-T-терапии

До вмешательства женщина находилась в критической зависимости от донорской крови. Ее основным диагнозом была аутоиммунная гемолитическая анемия, к которой со временем присоединились антифосфолипидный синдром и иммунная тромбоцитопения. Из-за агрессивной атаки собственных B-клеток на здоровые ткани ей требовались не только ежедневные трансфузии, но и постоянный прием препаратов для предотвращения тромбообразования. За долгие годы она безуспешно перепробовала девять различных схем лечения, прежде чем врачи решились на применение CAR-T-клеточной терапии.

Суть метода заключается в извлечении из организма пациента собственных Т-лимфоцитов, их генетической модификации для прицельного уничтожения вышедших из-под контроля B-клеток и последующем возвращении обратно в кровоток. В данном случае мишенью был выбран белок CD19, расположенный на поверхности дефектных B-клеток. Как пояснил гематолог Фабиан Мюллер, эффект от однократной инфузии модифицированных клеток оказался чрезвычайно быстрым и выраженным. Уже спустя неделю пациентка перестала нуждаться в донорской крови, а на 25-й день биомаркеры зафиксировали полную ремиссию: уровень гемоглобина и тромбоцитов пришел в норму, а опасные аутоантитела полностью исчезли из кровотока.

Спустя 322 дня после терапии B-клетки начали постепенно восстанавливаться, однако это были уже «наивные», здоровые клетки, не атакующие собственные ткани организма. Женщина смогла полностью отказаться от антикоагулянтов и вернуться к практически полноценной жизни, при этом никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. Несмотря на впечатляющий результат, ученые подчеркивают необходимость дальнейших клинических испытаний, хотя уже сейчас этот случай открывает новые горизонты в лечении тяжелых аутоиммунных заболеваний.