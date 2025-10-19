Жители Москвы и области через камеры телефонов и фотоаппаратов наблюдают полярное сияние

В ночь на 18 октября в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге полярные сияния стали особенно яркими. Об этом проинформировали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН).

В минувшую субботу, до 23:40 по московскому времени, наблюдалась одна из самых впечатляющих фаз полярного сияния. Жители столичного региона, став свидетелями этого явления, активно делились своими наблюдениями и фотографиями в социальных сетях.

«Начиная с 22:20 по московскому времени ожидается значительное увеличение яркости полярных сияний с возможностью уверенного наблюдения от широт Санкт-Петербурга и выше», – предупредили в сообщении в телеграм-канале лаборатории.

Специалисты утверждают, что жители Москвы могли зафиксировать сияние на северном горизонте с помощью камер телефонов и фотоаппаратов. Однако невооружённым глазом увидеть это свечение было бы невозможно.

Ранее сообщалось, что жители севера России наблюдали полярные сияния.