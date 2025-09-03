Жители севера России наблюдали полярные сияния в ночь на 3 сентября

В ночь со вторника на среду, 3 сентября, в городах северной части России наблюдалось полярное сияние, спровоцированное геомагнитной бурей. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Активное проявление северного сияния началось 2 сентября в 20:50. К полуночи область сияния сместилась на запад, охватывая Исландию, Гренландию и направляясь к Канаде. В центральных регионах России вероятность наблюдения сияния значительно уменьшилась, однако на северо-западе страны благоприятные условия сохранялись до 1-2 часов ночи.

Яркие огни были зафиксированы на фото и видео жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородской и Смоленской областей, Петрозаводска и Нового Уренгоя. Кроме того, сияние было замечено в районе Белого моря и в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что россияне увидят полное лунное затмение в ночь с 7 на 8 сентября.