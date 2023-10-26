Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе научно-фантастических работ «Горизонт 2100»

Жители Подмосковья могут принять участие в Международном молодежном онлайн-конкурсе научных и научно-фантастических работ «Горизонт 2100». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди — аспиранты, специалисты, студенты и школьники в возрасте от 16 до 30 лет.

Заявки принимаются до 10 ноября по двум номинациям: «Научная работа» и «Научно-фантастическое произведение». В работах предлагается отразить свое видение будущего планеты и человечества на рубеже 2100 года.

Все работы будут оценены экспертами — магистром, кандидатом наук и доктором наук. В каждом из профильных направлений будут определены по три призера. Также в каждой номинации присудят Гран-при.

Все победители получат дипломы, а их работы будут опубликованы в онлайн-каталоге научных и литературных трудов проекта «Горизонт 2100».

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно по этой ссылке.