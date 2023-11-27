Жители Подмосковья могут принять участие в международных соревнованиях по робототехнике

Жители Подмосковья могут поучаствовать в Международных соревнованиях по робототехнике и цифровым технологиям «ДЕТалька-2024». Прием заявок на участие продлится до 15 февраля. Зарегистрироваться можно здесь .

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 10 и 11 мая 2024 года. Их цель — формирование научно-технического и инженерного мышления обучающихся и стимулирование школьников и детей дошкольного возраста в выборе профессий технической и IT-направленности.

К участию в мероприятии приглашаются дети дошкольного возраста, а также учащиеся начальной, средней и старшей школы.

В новом сезоне тематика соревнований — «Сила инженерии». Детей дошкольного возраста ждут состязания «Юный Пифагор», «Занимательная математика», «Нейролабиринт», «Творческий проект».

Ученики начальной школы смогут поучаствовать в направлениях «Робофутбол», «Сумо», «Автоматическая агроферма», «Чистый город», «Механик F1», «Творческий проект».

Для учеников средней и старшей школы будут проведены состязания по направлениям «Автоматическая система пожаротушения леса», «Волейбол», «Сумо», «Компьютерное зрение», «Творческий проект».

Вебинары по проведению соревнований для дошкольников пройдут 8 декабря здесь, для школьников 7-11 лет — 6 декабря здесь, для ребят 12-17 лет — 7 декабря здесь.