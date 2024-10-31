Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском форуме «Шаг в будущее»

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», который пройдет в Москве с 24 по 28 марта 2025 года. Главные организаторы мероприятия — МГТУ имени Н. Э. Баумана и Российское молодежное политехническое общество.

В форуме примут участие около тысячи амбициозных и талантливых молодых людей, желающих представить свои работы на суд ведущих ученых и специалистов России.

В программе форума – 55 научных секций, научно-технологическая выставка, научно-технологические площадки, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, олимпиады и конкурсы, знакомство с научными лабораториями и инженерными центрами, а также главная баталия форума — битва команд за Научно-технологический кубок России.

Мероприятие объединит Национальное соревнование молодых научно-технологических лидеров «Будущее России» и работу Российских научно-технологических площадок «Инновации будущего: промышленность, общество, человек».

Участниками форума могут стать школьники, студенты колледжей, техникумов, начальных курсов вузов Подмосковья, имеющие собственные достижения в области исследований и разработок. Зарегистрироваться на участие можно до 30 декабря на сайте мероприятия.