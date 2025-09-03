Жители России увидят полное лунное затмение осенью

Жители России смогут наблюдать полное лунное затмение в ночь с воскресенья на понедельник в конце первой недели осени 2025 года. Яркость и оттенки красного цвета Луны будут зависеть от запыленности земной атмосферы, сообщил ведущий инженер обсерватории Новосибирского государственного университета «Вега» Михаил Маслов.

«Одно из наиболее интересных и ожидаемых событий осени 2025 года, которое может наблюдать любой человек. Максимальная фаза затмения составит 136%. Во время максимума Луна будет находиться около кульминации. Следует также отметить, что полутеневые фазы лунного затмения визуально практически не видны», — пояснил эксперт.

Маслов уточнил, что в ходе затмения Луна проходит через тень Земли. Глубокое погружение в тень делает лунный диск довольно темным, однако полного исчезновения света не произойдет: Луна продолжает освещаться преломленным светом, проходящим через атмосферу Земли.

Поскольку красный компонент солнечного света преломляется сильнее других, лунный диск приобретает оттенки от медно-оранжевого до темно-красного или бурого. Интенсивность и яркость красного цвета зависят от запыленности атмосферы, которая может меняться, например, в результате вулканической активности.

«По этой причине сложно предсказать, насколько темным будет лунный диск во время затмения, однако это в любом случае красивое явление, для наблюдения которого не требуются никакие специальные инструменты, хотя в бинокль будет лучше заметна граница земной тени и детали лунной поверхности во время затмения», — резюмировал Маслов.

Ранее сообщалось, что Россию накрыло полярное сияние.