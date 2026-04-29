«Золотой мост за 300 лет до дантистов»: в Шотландии нашли челюсть с ювелирной работой, за которую заплатили состоянием

Археологическая находка в Шотландии перевернула представление о стоматологической помощи в Средневековье. Исследователи обнаружили самый древний в стране пример восстановительной стоматологии — человеческую челюсть, на которой закреплен мост из 20-каратного золота. Открытие было сделано в процессе изучения останков, найденных при раскопках церкви Святого Николая в Абердине, где в 2006 году были обнаружены кости около 900 человек. Анализ показал, что мужчина жил между 1460 и 1670 годами, а сложная процедура была проведена задолго до появления профессиональных дантистов в XIX веке.

Ученые выяснили, что у этого пациента были обширные проблемы с зубами: на сохранившихся девяти зубах обнаружен значительный кариес, причем поражение трех из них было настолько сильным, что разрушило более половины коронок. Тонкая золотая проволока была обмотана вокруг двух резцов, перекрывая промежуток на месте давно утерянного зуба. На эмали сохранилась характерная борозда от длительного износа, что доказывает: лигатура находилась во рту задолго до смерти человека.

Исследователи пришли к выводу, что столь сложную и дорогостоящую работу, скорее всего, выполнил ювелир, который и изготовил проволоку и затянул ее специальными плоскогубцами. В период между 1460 и 1670 годами в Абердине работало не менее 22 ювелиров, однако подобный уровень сервиса был недоступен большинству горожан. Тот факт, что погребение было совершено внутри церкви богатого прихода, указывает на высокий социальный статус пациента. Ученые полагают, что процедура проводилась не только для восстановления жевательных функций, но и для сохранения внешности, которая в позднем Средневековье считалась отражением моральных качеств человека.