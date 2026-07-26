Сдавшийся в плен украинский пограничник раскрыл шокирующую правду о порядках в одном из подразделений ВСУ. Свои откровения он дал ТАСС , назвав службу в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» не иначе как «10 днями жизни».

Замначальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев, попавший в плен на харьковском направлении, не стал скрывать горькую реальность. По его словам, полк создан с единственной целью — затыкать дыры на передовой живой силой. Людей туда набирают без разбора и в неограниченном количестве. Отсюда и мрачное прозвище: новобранец прибывает, а уже через десять суток его родные получают похоронку или уведомление о пропавшем без вести.

Условия содержания Богатырев сравнил с концлагерем. Людей избивают и выкидывают на мороз. Попадают в «Скалу», как правило, либо в наказание — за строптивость при задержании военкоматом, либо по приговору суда — туда сплавляют бывших заключенных, включая наркоманов, от которых отказались другие части.

Вокруг полка давно клубятся скандалы. В конце марта стало известно о многочисленных небоевых потерях и гибели мобилизованных со следами избиений. Издание «Бабель» провело расследование и выяснило: за полгода минимум 26 новобранцев погибли по причинам, не связанным с войной, еще девять человек покончили с собой. Очевидцы описывают дикие пытки: людей привязывали к квадроциклам и волокли по земле, заковывали в наручники, держали в карцерах и натравливали собак. Чтобы никто не сбежал, солдат водят только под конвоем, а территорию вокруг базы минируют.

Ранее сообщалось, что в станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотников.