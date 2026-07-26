Синоптики спрогнозировали кратковременный дождь и до +26 градусов в Подмосковье 26 июля

В воскресенье, 26 июля, в столичном регионе сохранится теплая летняя погода, однако местами ожидаются кратковременные осадки и грозы. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве воздух прогреется до 24–26 градусов тепла. В ночные часы температура понизится примерно до +15 градусов.

На территории Московской области дневные показатели составят от +21 до +26 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до +12 градусов.

По данным синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами.

Ветер будет северного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Во время грозы его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление днем прогнозируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба, а к ночи снизится до 742 миллиметров.

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