Росстандарт утвердил единые требования к собакам-поводырям

С 1 июля 2026 года в России начал действовать новый государственный стандарт, устанавливающий единые требования к рабочим качествам собак-проводников для людей с нарушением зрения. Об этом сообщили РИА Новости в Росстандарте.

Документ регламентирует характеристики, которыми должны обладать специально обученные животные, сопровождающие незрячих и слабовидящих граждан. Основная цель нового ГОСТа — обеспечить высокий уровень безопасности и повысить качество подготовки собак, используемых в качестве технического средства реабилитации.

Согласно требованиям стандарта, собаки-проводники должны сохранять спокойствие в различных условиях, быстро адаптироваться к изменениям окружающей обстановки и уверенно реагировать на городскую среду. Особое внимание уделено отсутствию агрессии, выраженного охотничьего инстинкта и отвлекающего интереса к другим животным. Кроме того, питомцы обязаны устойчиво воспринимать шум, транспорт, большое скопление людей и иные внешние раздражители.

ГОСТ также закрепляет перечень обязательных навыков. Собаки должны безошибочно выполнять команды управления движением, сопровождать владельца в его темпе, обходить препятствия и предупреждать о потенциально опасных участках маршрута, включая лестницы, бордюры и другие элементы городской инфраструктуры.

Одним из ключевых требований стала способность животного самостоятельно принимать решение в ситуациях, когда выполнение команды владельца может представлять угрозу для его безопасности. Именно это качество специалисты считают одним из важнейших элементов профессиональной подготовки собак-проводников.

В Росстандарте напомнили, что такие животные являются специально обученными помощниками, обеспечивающими людям с нарушением зрения возможность безопасно ориентироваться в пространстве и самостоятельно передвигаться. Новый стандарт призван унифицировать подходы к обучению и оценке рабочих качеств собак-проводников, а также способствовать дальнейшему развитию нормативной базы в сфере комплексной реабилитации инвалидов по зрению.

Разработкой документа занимались Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых совместно с Российской кинологической федерацией. По данным Росстандарта, за более чем шесть десятилетий работы Всероссийское общество слепых подготовило свыше 4,8 тысячи собак-проводников.

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