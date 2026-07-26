На Эльбрусе нашли тела двух альпинистов: поиски еще четверых продолжаются

Трагедия на высочайшей точке Европы. Спасатели нашли тела двух участников международной группы, попавшей в беду на Эльбрусе. Подробности сообщили в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Поисковая операция развернулась на отметке 5100 метров над уровнем моря. Именно там, на седловине горы, группа из шести зарегистрированных альпинистов попала в экстремальную ситуацию. В субботу они самостоятельно вызвали подмогу — самостоятельно спуститься вниз уже не могли. На выручку выдвинулись восемь сотрудников МЧС, но, к сожалению, не все дождались помощи.

При обследовании склона обнаружены тела двоих туристов. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики, погибшие — граждане Боснии и Герцеговины. Судьба еще четверых участников восхождения пока неизвестна, поиски продолжаются.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту гибели людей.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе шесть альпинистов запросили помощь спасателей.