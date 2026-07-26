Купили кольцо за границей? Эксперт объяснил, как не попасть на штраф

Россиянам, которые планируют везти драгоценности через границу, напомнили о строгих таможенных лимитах. Что можно провезти бесплатно, а за что придется доплатить, « Газете.Ru » рассказал эксперт ювелирной сети SUNLIGHT.

Правила зависят от вида транспорта. На самолете разрешено беспошлинно ввозить товары для личного пользования на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов. На поезде или автомобиле планка гораздо ниже — всего 500 евро и 25 килограммов. Если лететь из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), формальных ограничений по стоимости и весу нет. Но таможенники все равно оценят, везете ли вы украшения для себя или на продажу.

Превысили норму — готовьте кошелек. Пошлина составит 30% от суммы превышения, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм. В этом случае прямая дорога в «красный коридор» с заполненной пассажирской декларацией.

Эксперт советует всегда держать при себе чеки и договоры купли-продажи. Они подтвердят цену и избавят от лишних вопросов на досмотре. Отдельный лайфхак для владельцев дорогих украшений: если берете с собой в отпуск кольцо или часы, купленные еще в России, захватите документы о покупке. Это упростит обратный ввоз и докажет, что вы не везете контрабанду.

Финальное слово всегда остается за таможней. Инспектор учитывает не только стоимость, но и общее количество драгоценностей, частоту поездок и другие нюансы.

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