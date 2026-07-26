МВД раскрыло новый развод у банкомата: две новые уловки мошенников в России

МВД России предупредило о новой уловке аферистов, которая разыгрывается прямо у банкомата. Преступники намеренно подбрасывают карту, а затем вымогают деньги у нашедшего ее человека. Подробности раскрыли ТАСС в пресс-центре ведомства.

Сценарий выглядит как спектакль. Мошенник специально оставляет пластик в терминале и скрывается. Ничего не подозревающий гражданин замечает чужую карту и машинально берет ее в руки. В этот момент появляется «хозяин» с группой поддержки. Жертву обвиняют в краже, давят психологически и предлагают замять дело деньгами — расплатиться наличными или перевести сумму на счет.

Но это не единственная свежая схема. В МВД зафиксировали еще один тревожный тренд: звонок якобы из банка с сообщением о блокировке счетов системой «Антифрод». Лжесотрудник уверяет, что человека подозревают в дропперстве, и под этим предлогом выманивает конфиденциальные данные или заставляет перевести деньги.

Правоохранители призывают не терять бдительности. Любые подозрительные ситуации требуют немедленного обращения в полицию.

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