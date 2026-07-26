В Роскачестве назвали признаки опасной еды из доставки

Готовые блюда из служб доставки могут представлять опасность для здоровья при нарушении условий транспортировки. Об этом в беседе с « Лентой.ру » сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По словам специалиста, одной из главных причин порчи продуктов становится нарушение температурного режима во время доставки. Она пояснила, что горячие блюда должны поступать к покупателю горячими, а охлажденные продукты — сохранять низкую температуру. Если это правило нарушается, создаются благоприятные условия для активного размножения болезнетворных микроорганизмов.

Эксперт также рекомендовала внимательно осматривать упаковку перед употреблением пищи. Повреждения, разрывы, следы подтеков, сильные вмятины или вздутые крышки могут свидетельствовать о нарушении герметичности и повышать риск загрязнения продуктов.

Еще одним поводом отказаться от заказа специалисты называют изменения внешнего вида и консистенции еды. Неестественная липкость, слизь, расслоение соусов, а также любые посторонние или неприятные запахи могут указывать на то, что продукт испортился и стал небезопасным для употребления.

Особое внимание в Роскачестве советуют обращать на образование большого количества конденсата внутри упаковки с холодными блюдами, включая салаты и закуски. Подобное явление может свидетельствовать о значительных перепадах температуры во время перевозки, которые способствуют развитию бактерий.

Специалист подчеркнула, что обнаружение даже одного из подобных признаков является достаточным основанием отказаться от употребления блюда. По ее словам, повторный разогрев или удаление подозрительных участков не гарантируют безопасность продукта, поскольку некоторые токсины сохраняются даже после термической обработки.

Наиболее чувствительными к нарушениям условий хранения и транспортировки считаются блюда без дополнительной термической обработки. В эту категорию входят тартары, суши, роллы, салаты с майонезными соусами и десерты с кремом.

В Роскачестве также отметили, что надежные сервисы доставки используют специальные термосумки и изотермическую упаковку, позволяющие длительное время поддерживать необходимую температуру пищи. Если курьер доставляет заказ без такой упаковки либо она имеет явные повреждения, это может свидетельствовать о недостаточном внимании компании к вопросам пищевой безопасности.

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