В станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотников

В станице Раевской под Новороссийском зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия пострадавших нет, пишет РИА Новости .

По данным региональных властей, фрагменты БПЛА повредили кровлю и стены одного из частных домов. После падения обломков произошло возгорание, однако пожар удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать.

В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники экстренных, оперативных и специальных служб. Они оценивают последствия происшествия и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что глава Ростова Скрябин сообщил о работе ПВО в городе ночью.