Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и всех, кто связан с Военно-морским флотом, с Днем ВМФ. В своем видеообращении глава государства выразил благодарность морякам за службу и вклад в укрепление обороноспособности страны, пишет ТАСС .

Президент отметил, что в этот день Россия чествует не только нынешнее поколение военных моряков, но и всех, кто на протяжении разных исторических эпох создавал славу отечественного флота.

Владимир Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота за добросовестную службу и подчеркнул их роль в укреплении морской мощи государства. Также глава государства поздравил военнослужащих и их семьи с профессиональным праздником, пожелав им благополучия.

Президент подчеркнул, что благодаря боевым победам, ежедневной службе, научным достижениям и многолетнему развитию Военно-морской флот внес значительный вклад в становление России как великой морской державы. По словам главы государства, отечественный флот продолжает оставаться одной из важнейших составляющих национальной безопасности страны.

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