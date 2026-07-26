Эндокринолог рассказала, каким должен быть полезный ужин

Правильно составленный ужин помогает поддерживать хорошее самочувствие и снижает риск развития обменных нарушений. Об этом в беседе с « Лентой.ру » рассказала эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская.

По словам специалиста, основу вечернего рациона рекомендуется формировать из овощей, зелени, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, рыбы, мяса птицы и растительных масел. При этом врач советует максимально сократить потребление красного мяса, продуктов глубокой переработки, включая фастфуд, чипсы и сосиски, а также сахара и выпечки из рафинированной муки.

Эндокринолог также рекомендовала ориентироваться на принцип «гарвардской тарелки». Согласно этой схеме, половину порции должны занимать овощи, зелень, ягоды и фрукты, четверть — источники белка, такие как индейка, фасоль или чечевица, а оставшуюся часть — сложные углеводы.

Кроме состава блюд, врач обратила внимание на объем вечернего приема пищи. По ее словам, ужин должен обеспечивать чувство сытости, но не вызывать тяжести. Специалист отметила, что вечерний рацион желательно делать менее калорийным, чем завтрак или обед.

Как пояснила Садовская, для большинства взрослых оптимальным считается ужин, обеспечивающий около трети суточной калорийности. Она подчеркнула, что регулярное переедание в вечерние часы может способствовать набору лишнего веса и повышать риск развития метаболических нарушений.

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