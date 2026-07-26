Роспотребнадзор объяснил, как выбрать настоящий квас

При выборе кваса в магазине или на розлив покупателям следует внимательно изучать состав напитка. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в жаркую погоду квас остается одним из самых популярных прохладительных напитков. Настоящий традиционный квас, по данным специалистов, должен содержать воду, сахар, ржаной солод, муку и дрожжевую закваску. Если в составе присутствуют консерванты, искусственные подсластители или красители, такой продукт уже ближе к обычной сладкой газировке, чем к классическому квасу.

Эксперты также указали на внешние признаки качественного напитка. Хороший квас обычно образует пену, что свидетельствует о нормальном содержании углекислого газа. Кроме того, на дне бутылки не должно быть заметного осадка.

Для покупки специалисты рекомендуют выбирать напиток в темной упаковке, поскольку она лучше защищает продукт от воздействия солнечного света и помогает сохранить его свойства.

Отдельное внимание в Роспотребнадзоре уделили продаже кваса на розлив. Покупателям советуют избегать точек, где не соблюдаются санитарные требования, а условия хранения напитка вызывают сомнения. Ведомство подчеркнуло, что соблюдение санитарных норм напрямую влияет на безопасность продукта для здоровья потребителей.

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