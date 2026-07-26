Юрист объяснил, как работающему пенсионеру создать дополнительный доход к пенсии

Россиянам, которые собираются оставить работу и жить на заслуженном отдыхе, раскрыли простую формулу дополнительного дохода. Куда вложить деньги, чтобы они приносили прибыль, агентству « Прайм » рассказал юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, вариантов несколько, и они подходят людям с разным достатком. Самый доступный — банковский депозит. Сегодня ставки держатся на уровне 13–16% годовых, а сумма до 1,4 миллиона рублей застрахована государством. Чуть сложнее инструмент — облигации федерального займа: они позволяют зафиксировать доходность сразу на несколько лет.

Для тех, кто мыслит вдолгую, подойдет индивидуальный инвестиционный счет с налоговым вычетом. А если есть серьезные накопления, можно подумать о сдаче недвижимости в аренду — способ надежный, но требует крупного стартового капитала.

Русяев советует не класть яйца в одну корзину. Идеальная стратегия — поделить сбережения на три корзины. Вклад станет финансовой подушкой, облигации обеспечат регулярные поступления, а недвижимость добавит стабильности. Такой подход снимает зависимость от одного источника дохода и позволяет спокойно жить на проценты.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль появится в 21 банке с 1 сентября.