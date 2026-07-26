Диетолог предупредила об опасности еженедельного употребления шашлыка

Регулярное употребление шашлыка, особенно приготовленного из жирных сортов красного мяса, может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы и обмене веществ. Об этом в беседе с « Лентой.ру » рассказала диетолог-гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

По словам специалиста, многие считают мясо, приготовленное на углях, более полезной альтернативой фастфуду. Однако свиная шея, баранина и мраморная говядина содержат большое количество насыщенных жиров, избыток которых при регулярном употреблении способен нанести вред организму.

Эксперт пояснила, что частое включение такого мяса в рацион может способствовать снижению эластичности сосудов и развитию хронического воспаления, что повышает риск перепадов артериального давления. Кроме того, насыщенные жиры стимулируют выработку липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина. Если шашлык появляется в меню каждую неделю, его уровень может не успевать снижаться до нормальных значений, что повышает вероятность образования атеросклеротических бляшек.

Дианова также отметила, что постоянное употребление большого количества животных жиров создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь. По ее словам, это может увеличить риск развития жировой болезни печени, панкреатита и желчнокаменной болезни.

Кроме того, специалист предупредила, что избыток насыщенных жиров способен снижать чувствительность тканей к инсулину, что повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа даже у людей без избыточной массы тела.

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