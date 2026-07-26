Химик предупредил об опасности работающего всю ночь фумигатора

Оставлять фумигатор включенным на всю ночь не рекомендуется, поскольку длительное воздействие инсектицидов может неблагоприятно сказаться на здоровье человека и домашних животных. Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, большинство современных фумигаторов работают на основе синтетических пиретроидов, которые эффективно уничтожают насекомых, воздействуя на их нервную систему. Однако при продолжительном использовании или нарушении правил эксплуатации эти вещества способны оказывать влияние и на организм человека.

Эксперт отметил, что особую осторожность необходимо соблюдать в семьях с маленькими детьми. Из-за особенностей дыхательной системы ребенок при одинаковой концентрации инсектицида получает относительно большую дозу вещества, поэтому постоянное использование фумигатора в детской комнате нежелательно.

Также повышенное внимание рекомендуется людям, страдающим бронхиальной астмой, аллергическими заболеваниями и повышенной чувствительностью к химическим веществам. По словам Дорохова, даже непродолжительное воздействие может вызвать кашель, раздражение слизистых оболочек, головную боль и тошноту, а длительное пребывание в непроветриваемом помещении увеличивает риск более серьезных последствий.

Отдельно эксперт напомнил о домашних животных. Особенно чувствительными к инсектицидам считаются птицы, аквариумные рыбки и кошки. Перед использованием устройства рекомендуется вывести питомцев из комнаты, а аквариум плотно закрыть.

Для безопасного применения специалист советует включать фумигатор за 30–60 минут до сна, размещать его не ближе одного метра от кровати, а перед отходом ко сну отключать прибор и обязательно проветривать помещение.

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