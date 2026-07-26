Выехал на встречку и погубил троих: смертельное ДТП в Алтайском крае

Смертельный выезд на встречную полосу унес жизни троих человек в Алтайском крае. Среди погибших оказался ребенок. Подробности трагедии раскрыли в региональном главке МВД. Об этом пишет ТАСС .

Авария произошла на загородной трассе. По предварительной версии, водитель Toyota Raum пошел на рискованный маневр и оказался на встречке, где лоб в лоб столкнулся с Toyota Carina. Удар оказался чудовищной силы.

Три пассажира, включая несовершеннолетнего, скончались на месте. Обоих водителей и еще одного подростка, находившегося в салоне, экстренно доставили в больницу. Медики сейчас борются за их жизни.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем гибель двух и более лиц. Ситуацию взяла под контроль и прокуратура. Помощник прокурора края Мария Антошкина уточнила, что ведомство проверит состояние дорожного полотна и выяснит, что именно способствовало трагедии.

До этого стало известно, что в станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотников.