11 автомобилей столкнулись в Нижегородской области

В Нижегородской области на Московском шоссе произошла крупная авария, сообщили в ГУ МС России по региону.

Недалеко от поселка Строителей произошло встречное столкновение 11 машин. Сообщается о пяти пострадавших.

Одна полоса дороги полностью перекрыто, на шоссе установлено реверсивное движение.

Работают службы экстренного реагирования. Уточняется оперативная информация.

Ранее сообщалось о ДТП в Ноябрьске, где 10-летний мальчик попал под колеса иномарки.