11 автомобилей столкнулись в Нижегородской области
Фото: [ГУ МЧС России по Нижегородской области]
В Нижегородской области на Московском шоссе произошла крупная авария, сообщили в ГУ МС России по региону.
Недалеко от поселка Строителей произошло встречное столкновение 11 машин. Сообщается о пяти пострадавших.
Одна полоса дороги полностью перекрыто, на шоссе установлено реверсивное движение.
Работают службы экстренного реагирования. Уточняется оперативная информация.
Ранее сообщалось о ДТП в Ноябрьске, где 10-летний мальчик попал под колеса иномарки.