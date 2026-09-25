В Истре наполовину завершили строительство нового корпуса Новопетровской школы

В селе Новопетровское городского округа Истра на улице Полевой продолжается строительство нового корпуса Новопетровской средней общеобразовательной школы, рассчитанного на 300 мест, строительная готовность превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», из планируют завершить в 2027 году.

Специалисты ведут кровельные и фасадные работы, установку окон, отделку, устройство внутренних стен и перегородок, монтаж инженерных сетей и не только. В строительстве задействованы 84 специалиста и одна единица техники.

Здание основной школы построили в 1958 году, со временем оно перестало отвечать современным требованиям. Площадь нового корпуса составит более 6,6 тыс. кв. м, там разместят актовый зал, современный пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов. На территории появятся футбольное поле с беговыми дорожками и многофункциональная спортивная площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.